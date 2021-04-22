Уничтожены межэтажные перекрытия и лестничный марш
21 апреля в селе Холтосон Закаменского района Бурятии загорелся неэксплуатируемый деревянный многоквартирный дом.
На момент прибытия пожарных горели перекрытия и лестничный марш в первом подъезде, обрушились перекрытия.
Пожарные оперативно потушили возгорание за 18 минут.
В результате пожара прогорели межэтажные перекрытия, сгорел лестничный марш, огонь повредил четыре квартиры на общей площади 200 кв. м.
Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в селе Кома пожар уничтожил гараж с автомобилем.
В Бурятии сгорел нежилой многоквартирный дом
Происшествия, Фото:
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