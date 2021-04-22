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В Бурятии сгорел гараж с автомобилем

В Бурятии сгорел гараж с автомобилем
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл в селе Кома

Вечером 21 апреля в селе Кома Прибайкальского района Бурятии дотла сгорел гараж с автомобилем.

- На тушение выезжали огнеборцы пожарной части № 38. На момент их прибытия деревянный гараж с находящимся внутри автомобилем был полностью охвачен огнём. Пожарные потушили возгорание и не дали огню перекинуться на соседние строения, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Огонь уничтожил гараж, выгорел автомобиль.

Причиной возгорания могло послужить короткое замыкание электрооборудования автомобиля.




примечание: грузовик на фото не относится к пожару, он находился рядом

Как сообщал «Байкал-Daily», 21 апреля в посёлке Каменск в горящей квартире нашли тела трёх человек.

19 апреля в Улан-Удэ произошёл крупный пожар на складе автозапчастей «Автотрейд». С огнём боролись более пяти часов.
пожар автомобили
 
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