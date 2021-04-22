В Бурятии сгорел гараж с автомобилем

Вечером 21 апреля в селе Кома Прибайкальского района Бурятии дотла сгорел гараж с автомобилем.
- На тушение выезжали огнеборцы пожарной части № 38. На момент их прибытия деревянный гараж с находящимся внутри автомобилем был полностью охвачен огнём. Пожарные потушили возгорание и не дали огню перекинуться на соседние строения, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Огонь уничтожил гараж, выгорел автомобиль.
Причиной возгорания могло послужить короткое замыкание электрооборудования автомобиля.
примечание: грузовик на фото не относится к пожару, он находился рядом
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