Иркутянина будут судить взятку в полмиллиона

Мужчина пытался подкупить транспортного полицейского



37-летний житель Иркутского района обвиняется в даче взятки транспортному полицейскому в крупном размере.



По версии следствия, он передал 500 тысяч рублей оперуполномоченному Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. Мужчина надеялся, что взамен сотрудник не будет привлекать к уголовной ответственности его родственницу, причастную к контрабанде леса.



Дача взятки произошла днём 2 февраля на городской парковке в районе железнодорожной станции Иркутск-Пассажирский. После передачи денег сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции транспортной полиции задержали взяткодателя.



- Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд для рассмотрения. Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.





