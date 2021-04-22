Мужчина пытался подкупить транспортного полицейского
37-летний житель Иркутского района обвиняется в даче взятки транспортному полицейскому в крупном размере.
По версии следствия, он передал 500 тысяч рублей оперуполномоченному Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. Мужчина надеялся, что взамен сотрудник не будет привлекать к уголовной ответственности его родственницу, причастную к контрабанде леса.
Дача взятки произошла днём 2 февраля на городской парковке в районе железнодорожной станции Иркутск-Пассажирский. После передачи денег сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции транспортной полиции задержали взяткодателя.
- Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд для рассмотрения. Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
Иркутянина будут судить взятку в полмиллиона
Происшествия, Фото:
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