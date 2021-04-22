Пропавшего жителя Бурятии нашли благодаря его коллеге

Пропавший устроился работать грузчиком



Полицейские нашли объявленного в розыск 46-летнего жителя Кижингинского района Бурятии Сергея Б.



Мужчина ещё в августе 2020 года ушёл из дома родственницы в посёлке Энергетик в Улан-Удэ. С тех пор о нём ничего не было известно.



- Пропавший обнаружен полицейскими на станции Тальцы в Улан-Удэ. Известно, что он работает грузчиком в организации. С ним всё в порядке, - сообщает МВД по Бурятии.



Мужчину нашли благодаря размещённой в Интернете ориентировке. Пост в паблике увидел коллега пропавшего и сообщил в органы внутренних дел.







