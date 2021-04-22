Пропавший устроился работать грузчиком
Полицейские нашли объявленного в розыск 46-летнего жителя Кижингинского района Бурятии Сергея Б.
Мужчина ещё в августе 2020 года ушёл из дома родственницы в посёлке Энергетик в Улан-Удэ. С тех пор о нём ничего не было известно.
- Пропавший обнаружен полицейскими на станции Тальцы в Улан-Удэ. Известно, что он работает грузчиком в организации. С ним всё в порядке, - сообщает МВД по Бурятии.
Мужчину нашли благодаря размещённой в Интернете ориентировке. Пост в паблике увидел коллега пропавшего и сообщил в органы внутренних дел.
Пропавшего жителя Бурятии нашли благодаря его коллеге
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