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Пропавшего жителя Бурятии нашли благодаря его коллеге

Пропавшего жителя Бурятии нашли благодаря его коллеге
Происшествия, 
Пропавший устроился работать грузчиком

Полицейские нашли объявленного в розыск 46-летнего жителя Кижингинского района Бурятии Сергея Б.

Мужчина ещё в августе 2020 года ушёл из дома родственницы в посёлке Энергетик в Улан-Удэ. С тех пор о нём ничего не было известно.

- Пропавший обнаружен полицейскими на станции Тальцы в Улан-Удэ. Известно, что он работает грузчиком в организации. С ним всё в порядке, - сообщает МВД по Бурятии.

Мужчину нашли благодаря размещённой в Интернете ориентировке. Пост в паблике увидел коллега пропавшего и сообщил в органы внутренних дел.



пропавшие без вести
 
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