Мужчину четырежды ловили пьяным за рулём
В Ангарском городском суде вынесли приговор в отношении 33-летнего жителя Иркутского района, не первый раз управляющего транспортом в состоянии опьянения. В мае прошлого года он, управляя машиной «Nissan AD», проезжая по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Ангарске, не справился с управлением и допустил дорожно-транспортное происшествие.
Водитель был пьян. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
За прошлые годы мужчина трижды был привлечён к ответственности за езду в нетрезвом виде.
В итоге, по совокупности приговоров, нарушителю назначено четыре года шесть месяцев лишения свободы. Сидеть он будет в исправительной колонии общего режима. Также он лишён водительских прав на два года, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
В Иркутской области любитель пьяной езды отсидит 4 года
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