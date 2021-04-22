В аварии пострадали два человека
Накануне вечером, 21 апреля, в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
В селе Жилино 43-летний мужчина за рулём автомобиля «ВАЗ-2105» врезался в стоящий грузовик «ЗИЛ».
- В результате сам водитель и 36-летний пассажир легкового автомобиля с травмами были госпитализированы в больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Госавтоинспекции уточнили, что водитель легковушки не имеет водительских прав.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 20 апреля, в ДТП в Мухоршибирском районе тяжело пострадал 21-летний мотоциклист.
Сегодня ранним утром в Улан-Удэ водитель снёс кирпичный забор. Медики отмечают, что от водителя легковушки и его пассажиров исходил запах алкоголя.
В Бурятии легковушка «впечаталась» в грузовик
Происшествия, Фото:
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