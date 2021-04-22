Площадь пожаров составила 2 га
В Бурятии накануне тушили два лесных пожара, они произошли в Бичурском и Тарбагатайском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составила 2 га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На тушении работало 24 человека из числа лесной охраны и привлечённых лиц. Было задействовано семь единиц лесопожарной техники.
Лесной пожар в Бичурском районе был ликвидирован за пять часов. На утро 22 апреля ликвидирован лесной пожар в Тарбагатайском районе.
Новых лесных пожаров не обнаружено.
В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой растительности на всех землях запрещено. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье первый в этом году лесной пожар произошёл в Улан-Удэ. Его виновниками стали бездомные люди.
В Бурятии тушили два лесных пожара
Происшествия, Фото:
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