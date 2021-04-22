В колонии мужчина проведёт семь месяцев
38-летний житель Улан-Удэ признан виновным в побеге из-под стражи в зале суда (ч. 1 ст. 313 УК РФ).
В 2020 году мужчина ,был осуждён за совершение преступления, ему назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ. От отбывания наказания он уклонился.
- В связи с этим по представлению начальника уголовно-исполнительной инспекции по Железнодорожному району Улан-Удэ судом принято решение о замене данного вида наказания на 18 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Вынесено постановление о взятии осуждённого под стражу в зале суда, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Однако мужчина, уклоняясь от отбывания наказания, совершил побег. Через непродолжительное время он был задержан полицейскими.
Суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.
Улан-удэнец получил срок за побег из зала суда
Происшествия, Фото:
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