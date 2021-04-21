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В Улан-Удэ грабитель сжёг кошелёк

В Улан-Удэ грабитель сжёг кошелёк
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина ограбил пожилую женщину у магазина

Днём 10 апреля в отдел полиции №1 в Улан-Удэ с заявлением о грабеже обратилась 72-летняя местная жительница. Она рассказала, что в кошельке, который унёс преступник, были деньги и дисконтные карты. Общий ущерб составил три тысячи рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний горожанин.

Установлено, что пьяный мужчина, проходя мимо торговой точки, увидел поднимающуюся по лестнице магазина пожилую женщину. Подойдя ближе, он заметил кошелек в ее открытой сумке и похитил его. Заподозрив, что пенсионерка заметила его действия, мужчина убежал.

Деньги он потратил на покупку продуктов, а кошелёк сжёг.

Свою вину он признал и полностью возместил причинённый ущерб.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.
грабеж
 
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