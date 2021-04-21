Первый в этом году лесной пожар зафиксирован в Улан-Удэ
В воскресенье, 18 апреля, в городском лесу за микрорайоном Загорск произошёл первый в Улан-Удэ в этом году лесной пожар. Он произошёл днём, сообщили в комитете городского хозяйства.
Местные жители сообщили о происшествии в МБУ «Городское лесничество». Через шесть минут на место прибыли пожарные и патрульная группа лесничества. Спустя 15 минут пожар был локализован и через полчаса полностью ликвидирован.
Пожар на площади 80 кв.м. возник от непотушенного костра, который, судя по всему, развели бомжи. Бездомные как раз живут неподалёку.
В настоящее время лесопожарную обстановку в лесах Улан-Удэ контролируют три патрульные группы МБУ «Городское лесничество». В период особого противопожарного режима к мониторингу будут привлечены три маневренные группы управления по ЧС в каждом районе.
- Если в 2018 году было 14 пожаров, в 2019 - 12 пожаров, то в прошлом 2020 году было всего четыре пожара, которые были моментально потушены. У нас на территории городских лесов работают и федералы, и наши лесники, и управление по ГО и ЧС. Понятно, что если вспыхнет большой пожар, то мы консолидируем все силы, - подчеркнул мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на смотре готовности сил и средств к пожароопасному периоду.
«Городское лесничество» разместит 106 стендов и других знаков, указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности. В период ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств будет установлено 60 шлагбаумов.
Обо всех возгораниях следует сообщать в службу 112, а также о фактах незаконной рубки и возгораниях в МБУ «Городское лесничество» по тел. 69-77-40
В Улан-Удэ бомжи устроили лесной пожар
Происшествия, Фото:
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