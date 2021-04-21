 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 апреля

Перезагрузка бизнеса: регистрация на онлайн-форум «СБЕР Бизнес | Live»

20 апреля

Популярное

В Улан-Удэ бомжи устроили лесной пожар

В Улан-Удэ бомжи устроили лесной пожар
Происшествия,  Фото:комитет городского хозяйства
Первый в этом году лесной пожар зафиксирован в Улан-Удэ

В воскресенье, 18 апреля, в городском лесу за микрорайоном Загорск произошёл первый в Улан-Удэ в этом году лесной пожар. Он произошёл днём, сообщили в комитете городского хозяйства.

Местные жители сообщили о происшествии в МБУ «Городское лесничество». Через шесть минут на место прибыли пожарные и патрульная группа лесничества. Спустя 15 минут пожар был локализован и через полчаса полностью ликвидирован.

Пожар на площади 80 кв.м. возник от непотушенного костра, который, судя по всему, развели бомжи. Бездомные как раз живут неподалёку.



В настоящее время лесопожарную обстановку в лесах Улан-Удэ контролируют три патрульные группы МБУ «Городское лесничество». В период особого противопожарного режима к мониторингу будут привлечены три маневренные группы управления по ЧС в каждом районе.

- Если в 2018 году было 14 пожаров, в 2019 - 12 пожаров, то в прошлом 2020 году было всего четыре пожара, которые были моментально потушены. У нас на территории городских лесов работают и федералы, и наши лесники, и управление по ГО и ЧС. Понятно, что если вспыхнет большой пожар, то мы консолидируем все силы, - подчеркнул мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на смотре готовности сил и средств к пожароопасному периоду.

«Городское лесничество» разместит 106 стендов и других знаков, указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности. В период ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств будет установлено 60 шлагбаумов.

Обо всех возгораниях следует сообщать в службу 112, а также о фактах незаконной рубки и возгораниях в МБУ «Городское лесничество» по тел. 69-77-40


лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ бомжи устроили лесной пожар
В Улан-Удэ бомжи устроили лесной пожар
Происшествия, 21.04.2021
Первый в этом году лесной пожар зафиксирован в Улан-Удэ
Ангарчанин перевёл мошенникам почти миллион рублей
Ангарчанин перевёл мошенникам почти миллион рублей
Происшествия, 21.04.2021
Жертва аферистов считал, что препятствует мошенникам оформить кредит
В Улан-Удэ с начала апреля собаки покусали семь человек
В Улан-Удэ с начала апреля собаки покусали семь человек
Происшествия, 21.04.2021
Среди пострадавших от собак – и взрослые, и ученики начальных классов
В Иркутской области налётчик приставил нож к горлу менеджера
В Иркутской области налётчик приставил нож к горлу менеджера
Происшествия, 21.04.2021
Преступник две трети жизни провёл в местах лишения свободы
В Улан-Удэ собаки сильно покусали двух мальчиков
В Улан-Удэ собаки сильно покусали двух мальчиков
Происшествия, 21.04.2021
Домашние собаки на самовыгуле продолжают нападать на улан-удэнцев
В Иркутской области семеро мужчин вырубили лес на 9,5 млн
В Иркутской области семеро мужчин вырубили лес на 9,5 млн
Происшествия, 21.04.2021
В Тайшетском районе полицейские пресекли деятельность группы «чёрных лесорубов»
В Бурятии на месте пожара нашли тела трёх человек
В Бурятии на месте пожара нашли тела трёх человек
Происшествия, 21.04.2021
Пожар произошёл в четырёхэтажном доме
В Иркутской области нашли по видео из соцсетей водителя-лихача
В Иркутской области нашли по видео из соцсетей водителя-лихача
Происшествия, 21.04.2021
Нарушителем оказался гражданин Таджикистана
В Бурятии волки давят по 70 баранов за раз
В Бурятии волки давят по 70 баранов за раз
Происшествия, 21.04.2021
После того как волки уничтожили отару фермерши, у неё пропало желание разводить овец
Пьяный иркутянин палил из автомата
Пьяный иркутянин палил из автомата
Происшествия, 21.04.2021
Инцидент произошёл в садоводстве
В Иркутской области директор школы перевела мошенникам 430 тысяч
В Иркутской области директор школы перевела мошенникам 430 тысяч
Происшествия, 21.04.2021
Звонившие представлялись сотрудниками банка и столичными полицейскими
В Бурятии пожарные отстояли жилую квартиру
В Бурятии пожарные отстояли жилую квартиру
Происшествия, 21.04.2021
Огонь повредил только квартиру, где никто не живёт
В Бурятии «чёрный лесоруб» после погони сочинил враки
В Бурятии «чёрный лесоруб» после погони сочинил враки
Происшествия, 21.04.2021
«Чёрный лесоруб» выдумал историю, когда его двор окружили
Забайкалка ножом замахнулась на полицейских и сотрудников опеки
Забайкалка ножом замахнулась на полицейских и сотрудников опеки
Происшествия, 21.04.2021
Женщина заступалась за родственницу – многодетную мать
Улан-удэнец подворовывал золото у возлюбленной
Улан-удэнец подворовывал золото у возлюбленной
Происшествия, 21.04.2021
Драгоценности женщина прятала в подполье

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^