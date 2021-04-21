В Иркутской области налётчик приставил нож к горлу менеджера

В Нижнеудинске поймали мужчину, который совершил разбойное нападение.
Преступник в медицинской маске, угрожая ножом, напал на менеджера микрофинансовой организации. Он схватил парня за шею, приставил нож, спросив при этом: «Жить хочешь?»
- Да, - ответил испуганный молодой человек.
- Быстро деньги. Быстро, я сказал! – закричал нападавший.
Забрав деньги, он убежал. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в офисе.
- На розыск злоумышленника незамедлительно были ориентированы все наружные наряды отдела МВД. Изучив видеозаписи, сыщики смогли выйти на след фигуранта, который спустя сутки был задержан. Им оказался 59-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение особо тяжких преступлений. Мужчина две трети своих лет провел в местах лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.