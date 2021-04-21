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В Иркутской области нашли по видео из соцсетей водителя-лихача

В Иркутской области нашли по видео из соцсетей водителя-лихача
Происшествия,  Фото:dtp38rus, УГИБДД по Иркутской области
Нарушителем оказался гражданин Таджикистана

В Слюдянке нашли и привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения и едва не устроившего ДТП, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

В паблике dtp38rus появилось видео, на котором водитель автомобиля «Хендай», обгоняя грузовик, пересёк сплошную линию. Он выехал на скорости на полосу встречного движения, где едва не столкнулся с автомобилем. ДТП удалось избежать только благодаря внимательности и отличной реакции второго водителя.

Сотрудники ГИБДД установили данного водителя. Им оказался 35-летний гражданин Таджикистана.

- Ехал в Слюдянку. Вышел на встречную полосу. Создал аварийные ситуации. Сожалею, больше не повторится, - заявил мужчина полицейским.


Водитель привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. При повторном нарушении будет рассматривается вопрос о лишении его водительских прав.

Движение по встречной полосе является одной из наиболее распространённых причин дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. В таких авариях страдают, как правило, не только нарушители, но и совершенно случайные участники дорожного движения.

За последние пять лет в Иркутской области количество аварий по причине нарушений правил обгона превысило 1000. В данных ДТП погибли более 340 человек и более 1900 получили травмы.


водители
 
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