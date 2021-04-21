В Иркутской области нашли по видео из соцсетей водителя-лихача

- Ехал в Слюдянку. Вышел на встречную полосу. Создал аварийные ситуации. Сожалею, больше не повторится, - заявил мужчина полицейским.







В Слюдянке нашли и привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения и едва не устроившего ДТП, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.В паблике dtp38rus появилось видео, на котором водитель автомобиля «Хендай», обгоняя грузовик, пересёк сплошную линию. Он выехал на скорости на полосу встречного движения, где едва не столкнулся с автомобилем. ДТП удалось избежать только благодаря внимательности и отличной реакции второго водителя.Сотрудники ГИБДД установили данного водителя. Им оказался 35-летний гражданин Таджикистана.Водитель привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. При повторном нарушении будет рассматривается вопрос о лишении его водительских прав.Движение по встречной полосе является одной из наиболее распространённых причин дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. В таких авариях страдают, как правило, не только нарушители, но и совершенно случайные участники дорожного движения.За последние пять лет в Иркутской области количество аварий по причине нарушений правил обгона превысило 1000. В данных ДТП погибли более 340 человек и более 1900 получили травмы.