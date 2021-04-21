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В Бурятии волки давят по 70 баранов за раз

В Бурятии волки давят по 70 баранов за раз
Происшествия,  Фото:pixabay.com
После того как волки уничтожили отару фермерши, у неё пропало желание разводить овец

Директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев вновь бьёт тревогу по поводу расплодившихся волков. Лесные хищники уничтожают отары баранов, убивая за раз десятки животных.

- Вчера встречался с фермерами, обсуждали много вопросов, в основном, по предстоящей посевной: что сеять, как сеять и когда, и т.д. В конце затронули тему волков как очень актуальную. Всё-таки у нас творится форменное безобразие. В Ноехоне оказывается в последние годы волки у нескольких хозяев задавили по 70-80 баранов, а у одного 140 голов. Это ж какие убытки несут они, и как им бедным после этого сводить концы с концами, - посетовал Намжил Мардваев.

В Иволгинском районе одна фермерша рассказала о том, как у неё за раз волки задавили сразу 70 баранов.

- Ни одну голову полностью не съели, а у многих просто выпили кровь, а мясо разорвали. Когда увидели, то охватил полный ужас. С тех пор особого желания разводить овец не стало, - поделился Намжил Мардваев.

По его оценке, среди районов Бурятии лучше всех отработана проблема волков в Джидинском районе. Там используют отравленные приманки, а в сёлах мужчины постоянно проводят облавные охоты.

Ранее Мардваев сообщал, что поголовье волков в республике достигло исторического максимума и составляет около 4000 голов. Такого, по словам специалиста, не было даже в военное время. Расплодившиеся волки уничтожают всё, что им попадётся по пути, - от сусликов и лис до лосей и оленей. Часто хищники совершают набеги на домашний скот, нанося огромный ущерб фермерам.
волки фермеры сельское хозяйство
 
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