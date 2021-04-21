Пьяный иркутянин палил из автомата

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Инцидент произошёл в садоводстве



Днём в понедельник, 19 апреля, в полицию поступило сообщение о выстрелах в садоводческом кооперативе в Ленинском районе Иркутска.



На место незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. Они задержали пьяного мужчину, который из охолощенного автомата сделал несколько выстрелов.



- Решили просто немного расслабиться, отдохнуть. Ну и так получилось. Оружие моё, я его купил, - рассказал в полиции на допросе задержанный.



Его друг, также доставленный в полицию, добавил:



- Ну, немножко выпили. Решили в воздух немножко пострелять.



В результате инцидента никто не пострадал.



- Полицейские изъяли у 32-летнего местного жителя оружие. В отношении стрелка составлены протоколы об административных правонарушениях, в том числе за стрельбу в населённом пункте и появление в общественных местах в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

