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Пьяный иркутянин палил из автомата

Пьяный иркутянин палил из автомата
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Инцидент произошёл в садоводстве

Днём в понедельник, 19 апреля, в полицию поступило сообщение о выстрелах в садоводческом кооперативе в Ленинском районе Иркутска.

На место незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. Они задержали пьяного мужчину, который из охолощенного автомата сделал несколько выстрелов.

- Решили просто немного расслабиться, отдохнуть. Ну и так получилось. Оружие моё, я его купил, - рассказал в полиции на допросе задержанный.

Его друг, также доставленный в полицию, добавил:

- Ну, немножко выпили. Решили в воздух немножко пострелять.

В результате инцидента никто не пострадал.

- Полицейские изъяли у 32-летнего местного жителя оружие. В отношении стрелка составлены протоколы об административных правонарушениях, в том числе за стрельбу в населённом пункте и появление в общественных местах в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
стрельба
 
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