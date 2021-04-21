В Иркутской области директор школы перевела мошенникам 430 тысяч

Звонившие представлялись сотрудниками банка и столичными полицейскими



42-летняя директор школы из Тулунского района Иркутской области перевела мошенникам свыше 400 тысяч рублей.



Несколько дней на сотовый телефон женщины поступали телефонные звонки. Звонившие представлялись сотрудниками банка и столичными полицейскими. Лжеправоохранители поясняли, что кто-то в отделениях банков по доверенности пытается оформить на женщину кредит.



Чтобы сохранить деньги, аферисты предложили перенаправить их в «банковские ячейки». Для этого женщина продиктовала свои персональные данные и данные банковской карты.



Отправившись до ближайшего банкомата, она сняла 230 тысяч рублей и перевела их на «ячейки» банка. На следующий день, после разговора с телефонными мошенниками, она повторила операцию и перевела около 200 тысяч рублей. В третий день ей также поступил телефонный звонок. Но бдительный муж, узнав о переводах, посоветовал позвонить в банк и написать заявление в полицию.



В настоящий момент по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Отметим, сотрудник полиции никогда не будет интересоваться персональными данными по телефону, тем более не будет узнавать данные банковских карт. Всю информацию, связанную со счетами, можно узнать в отделениях банков или по телефону горячей линии.





