Звонившие представлялись сотрудниками банка и столичными полицейскими
42-летняя директор школы из Тулунского района Иркутской области перевела мошенникам свыше 400 тысяч рублей.
Несколько дней на сотовый телефон женщины поступали телефонные звонки. Звонившие представлялись сотрудниками банка и столичными полицейскими. Лжеправоохранители поясняли, что кто-то в отделениях банков по доверенности пытается оформить на женщину кредит.
Чтобы сохранить деньги, аферисты предложили перенаправить их в «банковские ячейки». Для этого женщина продиктовала свои персональные данные и данные банковской карты.
Отправившись до ближайшего банкомата, она сняла 230 тысяч рублей и перевела их на «ячейки» банка. На следующий день, после разговора с телефонными мошенниками, она повторила операцию и перевела около 200 тысяч рублей. В третий день ей также поступил телефонный звонок. Но бдительный муж, узнав о переводах, посоветовал позвонить в банк и написать заявление в полицию.
В настоящий момент по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Отметим, сотрудник полиции никогда не будет интересоваться персональными данными по телефону, тем более не будет узнавать данные банковских карт. Всю информацию, связанную со счетами, можно узнать в отделениях банков или по телефону горячей линии.
В Иркутской области директор школы перевела мошенникам 430 тысяч
Происшествия, Фото:
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