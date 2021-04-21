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В Бурятии пожарные отстояли жилую квартиру

В Бурятии пожарные отстояли жилую квартиру
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Огонь повредил только квартиру, где никто не живёт

20 апреля на номер «112» поступило сообщение о загорании двухквартирного дома в селе Новый Заган Мухоршибирского района Бурятии.

Очевидец, обнаруживший пожар, сообщил о нём жильцам второй квартиры. До прибытия пожарных люди вышли на улицу самостоятельно.

На момент прибытия пожарных горела веранда нежилой квартиры. Была угроза перехода огня на основные конструкции дома и соседнюю жилую квартиру.

- На ликвидацию открытого горения потребовалось около 16 минут. В результате пожара полностью уничтожена дощатая веранда, частично повреждена наружная стена и крыша дома. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных переход огня на жилую квартиру не был допущен, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Жильцы уже поблагодарили пожарных за работу в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7». «Хотелось бы выразить благодарность нашим пожарным за быстроту в тушении пожара в Новом Загане. Там сгорела только веранда, моя квартира не пострадала. Спасибо вам большое за вашу работу!» - пишет хозяйка квартиры.

Предположительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнём.

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 апреля в Улан-Удэ произошёл крупный пожар на складе автозапчастей «Автотрейд». С огнём боролись более пяти часов.



пожар
 
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