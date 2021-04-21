Женщина заступалась за родственницу – многодетную мать
В Забайкальском крае суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы села Мильгидун, махавшей ножом перед полицейскими и работником органа опеки. Она признана виновной в применении насилия в отношении представителей власти.
В октябре 2020 года сотрудники полиции и органов опеки прибыли домой к женщине – матери пяти маленьких детей. Ранее поступили сигналы, что мать злоупотребляет спиртным и бросает малышей без присмотра.
- Зафиксировав на месте угрозу жизни и здоровью детей, сотрудники полиции составили в отношении женщины протокол об административном правонарушении за неисполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. После дети были изъяты и помещены в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Пьяная родственница хозяйки дома стала мешать работе сотрудников полиции и органов опеки. Она ударила одного полицейского по лицу, после чего замахнулась ножом на другого. На женщину пришлось надевать наручники.
Суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Приговор вступил в законную силу.
Сейчас дети находятся в государственных специализированных учреждениях, их мать ограничена в родительских правах.
Забайкалка ножом замахнулась на полицейских и сотрудников опеки
Происшествия, Фото:
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