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Забайкалка ножом замахнулась на полицейских и сотрудников опеки

Забайкалка ножом замахнулась на полицейских и сотрудников опеки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина заступалась за родственницу – многодетную мать

В Забайкальском крае суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы села Мильгидун, махавшей ножом перед полицейскими и работником органа опеки. Она признана виновной в применении насилия в отношении представителей власти.

В октябре 2020 года сотрудники полиции и органов опеки прибыли домой к женщине – матери пяти маленьких детей. Ранее поступили сигналы, что мать злоупотребляет спиртным и бросает малышей без присмотра.

- Зафиксировав на месте угрозу жизни и здоровью детей, сотрудники полиции составили в отношении женщины протокол об административном правонарушении за неисполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. После дети были изъяты и помещены в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Пьяная родственница хозяйки дома стала мешать работе сотрудников полиции и органов опеки. Она ударила одного полицейского по лицу, после чего замахнулась ножом на другого. На женщину пришлось надевать наручники.

Суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор вступил в законную силу.

Сейчас дети находятся в государственных специализированных учреждениях, их мать ограничена в родительских правах.
насилие в отношении представителя власти
 
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