Детям, которых оставили играть на улице, всего по два и три года
В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны вернули маленьких детей, которые оказались без присмотра на улице, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Вчера вечером сработала кнопка экстренного вызова в продуктовом магазине на улице Смолина. К прибывшим по сигналу «тревога» росгвардейцам, обратилась девушка. Она на улице обнаружила двух детей без присмотра и привела их в магазин согреться. Девушка купила детям пирожки и сок.
Данные малышей не удалось установить, так как они плохо говорят. Детям на вид всего два-три года. Их доставили в полицию.
Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних установили, что семья накануне приехала из Кабанского района в гости к родственникам. Мать оставила детей на игровой площадке и ушла распивать алкоголь.
Мальчика и девочку 2017 и 2018 годов рождения после осмотра медиками передали в дом ребёнка «Аистёнок».
Сотрудники установили мать, которая будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Правоохранительные органы поблагодарили девушку, не прошедшую мимо детей, за проявленное неравнодушие.
В Улан-Удэ мать бросила малышей на улице и ушла пьянствовать
Происшествия, Фото:
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