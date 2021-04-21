В Бурятии в ДТП тяжело пострадал мотоциклист





Справка:



Водитель мопеда или скутера в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла - категории «А», а транспортное средство, объём двигателя которого более 50 куб. см., должно быть зарегистрировано в установленном порядке. Водитель и пассажир должны находиться в мотошлеме.

