В Бурятии в ДТП тяжело пострадал мотоциклист

Накануне, 20 апреля, в селе Хонхолой Мухоршибирского района Бурятии в ДТП тяжело пострадал 21-летний мотоциклист.
Парень ехал на мотоцикле «Сова». На улице Партизанская он врезался в стоящий мотоцикл, после чего опрокинулся.
- В результате ДТП молодой человек с тяжёлыми травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
На водителе не было мотошлема.
В Госавтоинспекции уточнили, что парень не имеет прав управления транспортным средством.
Всего с начала года на дорогах Бурятии произошло 10 ДТП с участием мототранспорта. Один человек погиб, семь ранены.
Как сообщал «Байкал-Daily», мотоциклист погиб 14 апреля в Гусиноозёрске. Он врезался в дорожное ограждение, получил серьёзные травмы и скончался в больнице. На погибшем не было мотошлема.
7 апреля в ДТП в Улан-Удэ попал 17-летний парень на мотоцикле, столкнувшийся с «Лэнд Крузером».
Справка:
Водитель мопеда или скутера в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла - категории «А», а транспортное средство, объём двигателя которого более 50 куб. см., должно быть зарегистрировано в установленном порядке. Водитель и пассажир должны находиться в мотошлеме.
Водитель мопеда или скутера в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла - категории «А», а транспортное средство, объём двигателя которого более 50 куб. см., должно быть зарегистрировано в установленном порядке. Водитель и пассажир должны находиться в мотошлеме.