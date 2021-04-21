 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 апреля

20 апреля

Популярное

В Бурятии в ДТП тяжело пострадал мотоциклист

В Бурятии в ДТП тяжело пострадал мотоциклист
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
У пострадавшего нет водительских прав

Накануне, 20 апреля, в селе Хонхолой Мухоршибирского района Бурятии в ДТП тяжело пострадал 21-летний мотоциклист.

Парень ехал на мотоцикле «Сова». На улице Партизанская он врезался в стоящий мотоцикл, после чего опрокинулся.

- В результате ДТП молодой человек с тяжёлыми травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

На водителе не было мотошлема.

В Госавтоинспекции уточнили, что парень не имеет прав управления транспортным средством.

Всего с начала года на дорогах Бурятии произошло 10 ДТП с участием мототранспорта. Один человек погиб, семь ранены.

Как сообщал «Байкал-Daily», мотоциклист погиб 14 апреля в Гусиноозёрске. Он врезался в дорожное ограждение, получил серьёзные травмы и скончался в больнице. На погибшем не было мотошлема.

7 апреля в ДТП в Улан-Удэ попал 17-летний парень на мотоцикле, столкнувшийся с «Лэнд Крузером».

Справка:

Водитель мопеда или скутера в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла - категории «А», а транспортное средство, объём двигателя которого более 50 куб. см., должно быть зарегистрировано в установленном порядке. Водитель и пассажир должны находиться в мотошлеме.
ДТП мотоциклисты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии потушили семь лесных пожаров
В Бурятии потушили семь лесных пожаров
Происшествия, 21.04.2021
В том числе пожары были на землях минобороны
Улан-удэнцев, избивших 12-летнего мальчика, заключили под стражу
Улан-удэнцев, избивших 12-летнего мальчика, заключили под стражу
Происшествия, 20.04.2021
Сперва обвиняемые пытались отрицать свою вину
В Улан-Удэ произошло ДТП с пробитым бензобаком
В Улан-Удэ произошло ДТП с пробитым бензобаком
Происшествия, 20.04.2021
На место аварии срочно выехали пожарные
Читинец на угнанной машине попал в ДТП
Читинец на угнанной машине попал в ДТП
Происшествия, 20.04.2021
Иномарку он угнал, чтобы доехать до дома
В Иркутской области «вора в законе» будут судить за криминальный статус
Происшествия, 20.04.2021
Сейчас мужчина отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима
В Улан-Удэ пока не найден виновник пожара на складе «Автотрейд»
В Улан-Удэ пока не найден виновник пожара на складе «Автотрейд»
Происшествия, 20.04.2021
Названа предварительная причина крупного пожара на проспекте Автомобилистов
В Бурятии двухлетний малыш пострадал, упав в яму
В Бурятии двухлетний малыш пострадал, упав в яму
Происшествия, 20.04.2021
Мальчика, упавшего в котлован, искала полиция
В Бурятии дотла сгорел жилой дом
В Бурятии дотла сгорел жилой дом
Происшествия, 20.04.2021
Семья из трёх человек осталась без крыши над головой
В Бурятии сгорели детские горки
В Бурятии сгорели детские горки
Происшествия, 20.04.2021
В республике произошли очередные пожары от загоревшейся травы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^