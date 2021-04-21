В Бурятии потушили семь лесных пожаров

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

В том числе пожары были на землях минобороны



За прошедшие сутки в Бурятии тушили семь лесных пожаров. Они действовали на территории лесного фонда Джидинского, Закаменского, Прибайкальского, Тарбагатайского районов и на землях минобороны Кяхтинского района. Все они возникли из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Общая площадь, пройденная огнём - 62 га.



На тушении работало 135 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 26 единиц лесопожарной техники.



Все лесные пожары ликвидированы.



На утро 21 апреля новых очагов возгорания в лесах Бурятии не обнаружено.







