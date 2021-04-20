Вор обманом подговорил друга
15 апреля в отдел полиции №1 в Улан-Удэ поступило заявление о краже от 49-летней горожанки. Женщина рассказала, что с территории базы муниципального учреждения, в котором она работает, неизвестный украл металлические трубы. Ущерб составил около 45 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался проживающий неподалеку 20-летний молодой человек.
Проходя мимо базы, он заметил лежащие на крыше гаража металлические трубы. На следующий день парень вернулся туда вместе с другом. Товарищу он солгал, что на территории учреждения работает его дядя, который разрешил вывезти имущество. Вызвав грузовой автомобиль, молодой человек погрузил трубы и уже собирался уехать, однако был замечен работниками базы.
Трубы юноша планировал продать.
Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Возбуждено уголовное дело о краже.
Улан-удэнец украл с базы металлические трубы
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