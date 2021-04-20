Улан-удэнец украл с базы металлические трубы

Вор обманом подговорил друга



15 апреля в отдел полиции №1 в Улан-Удэ поступило заявление о краже от 49-летней горожанки. Женщина рассказала, что с территории базы муниципального учреждения, в котором она работает, неизвестный украл металлические трубы. Ущерб составил около 45 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался проживающий неподалеку 20-летний молодой человек.



Проходя мимо базы, он заметил лежащие на крыше гаража металлические трубы. На следующий день парень вернулся туда вместе с другом. Товарищу он солгал, что на территории учреждения работает его дядя, который разрешил вывезти имущество. Вызвав грузовой автомобиль, молодой человек погрузил трубы и уже собирался уехать, однако был замечен работниками базы.



Трубы юноша планировал продать.



Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Возбуждено уголовное дело о краже.

