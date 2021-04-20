Жертвой аферистов стал дорожный рабочий
В выходные в полицию обратился 50-летний житель пригорода Иркутска. Дорожный работник рассказал полицейским, что мошенники обманом уговорили его оформить кредиты и перевести им деньги.
Мужчине позвонили ему в утреннее время. Рассказав абоненту о том, что с его счетами происходит необычная активность, они попросили назвать «роботу» коды из банковских сообщений.
Получив желаемое, собеседники заявили о том, что кто-то из банковских работников якобы умышленно допустил утечку информации, подключил к его счетам сторонний номер телефона и оформил кредит.
Чтобы пресечь выдуманное мошенничество и вычислить недобросовестного банкира, аферисты предложили мужчине оформить «зеркальный» кредит на максимально возможную сумму и перевести деньги на указанный «безопасный» счет. При этом требовалось сохранять конфиденциальность, никому из реальных банковских работников не рассказывать о происходящем и внимательно следить за их поведением. Считая, что спасает свои деньги, и помогает в проведении расследования, мужчина оформил кредит и перечислил лжебанкирам более 900 тысяч рублей.
Узнав, что у иркутянина есть карта другого банка, мошенники уговорили его повторить процедуру там же.
Выполнив все требования, дорожный работник через банкомат перевел мошенникам деньги займов и лишился средств со своих кредитных карт. Всего он потерял свыше 1,4 миллиона рублей.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники уголовного розыска установлено, что аферисты звонили с 11 номеров телефонов, зарегистрированных в Москве, Самаре, Владимире, Томске, Твери, а также в Камчатском крае, республиках Башкортостан и Удмуртия, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Иркутской области взял в кредит 1,5 млн и перевёл мошенникам
Происшествия, Фото:
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