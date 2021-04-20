В Иркутской области будут судить похитителей бизнесмена

Бизнесмена похитили, требуя 15 миллионов



Зампрокурора Иркутской области утвердил обвинительное заключение в отношении четырёх жителей Усолья-Сибирского в возрасте от 26 до 45 лет. Они обвиняются в похищении человека, мошенничестве, разбое, вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере, а также незаконном приобретении и хранение боеприпасов.



По версии следствия, в сентябре 2017 года четверо мужчины обманным путём под предлогом оказания услуги по разрешению гражданско-правового спора получили от предпринимателя 35 млн рублей.



В 2019 году они вымогали у него ещё 15 млн рублей. Однако, не достигнув желаемого, в феврале 2020 года в центре Иркутска насильно посадили жертву в машину, удерживали и, угрожая, требовали передачи суммы. Кроме того, двое соучастников, находившихся в авто с похищенным предпринимателем, отняли его вещи и 50 тысяч рублей.



Также с мая по сентябрь 2019 года мужчины под угрозой применения оружия требовали от другого бизнесмена передачи 20 млн рублей.



- В ходе обысковых мероприятий установлено, что один из обвиняемых незаконно приобрёл и хранил по месту жительства боеприпасы. Преступная деятельность группы пресечена сотрудниками ГУ МВД и СОБР Росгвардии России по Иркутской области, - сообщили в областной прокуратуре.



Уголовное дело направлено в Усольский городской суд для рассмотрения по существу.







