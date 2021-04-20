 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 апреля

19 апреля

Популярное

В Иркутской области будут судить похитителей бизнесмена

В Иркутской области будут судить похитителей бизнесмена
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Бизнесмена похитили, требуя 15 миллионов

Зампрокурора Иркутской области утвердил обвинительное заключение в отношении четырёх жителей Усолья-Сибирского в возрасте от 26 до 45 лет. Они обвиняются в похищении человека, мошенничестве, разбое, вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере, а также незаконном приобретении и хранение боеприпасов.

По версии следствия, в сентябре 2017 года четверо мужчины обманным путём под предлогом оказания услуги по разрешению гражданско-правового спора получили от предпринимателя 35 млн рублей.

В 2019 году они вымогали у него ещё 15 млн рублей. Однако, не достигнув желаемого, в феврале 2020 года в центре Иркутска насильно посадили жертву в машину, удерживали и, угрожая, требовали передачи суммы. Кроме того, двое соучастников, находившихся в авто с похищенным предпринимателем, отняли его вещи и 50 тысяч рублей.

Также с мая по сентябрь 2019 года мужчины под угрозой применения оружия требовали от другого бизнесмена передачи 20 млн рублей.

- В ходе обысковых мероприятий установлено, что один из обвиняемых незаконно приобрёл и хранил по месту жительства боеприпасы. Преступная деятельность группы пресечена сотрудниками ГУ МВД и СОБР Росгвардии России по Иркутской области, - сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Усольский городской суд для рассмотрения по существу.



похищение человека
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Читинец на угнанной машине попал в ДТП
Читинец на угнанной машине попал в ДТП
Происшествия, 20.04.2021
Иномарку он угнал, чтобы доехать до дома
В Иркутской области «вора в законе» будут судить за криминальный статус
Происшествия, 20.04.2021
Сейчас мужчина отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима
В Улан-Удэ пока не найден виновник пожара на складе «Автотрейд»
В Улан-Удэ пока не найден виновник пожара на складе «Автотрейд»
Происшествия, 20.04.2021
Названа предварительная причина крупного пожара на проспекте Автомобилистов
В Бурятии двухлетний малыш пострадал, упав в яму
В Бурятии двухлетний малыш пострадал, упав в яму
Происшествия, 20.04.2021
Мальчика, упавшего в котлован, искала полиция
В Бурятии дотла сгорел жилой дом
В Бурятии дотла сгорел жилой дом
Происшествия, 20.04.2021
Семья из трёх человек осталась без крыши над головой
В Бурятии сгорели детские горки
В Бурятии сгорели детские горки
Происшествия, 20.04.2021
В республике произошли очередные пожары от загоревшейся травы
От укусов клещей пострадали 50 жителей Бурятии
От укусов клещей пострадали 50 жителей Бурятии
Происшествия, 20.04.2021
От укусов клещей покусали 50 жителей Бурятии
В Забайкалье ребёнок погиб, провалившись под лёд
В Забайкалье ребёнок погиб, провалившись под лёд
Происшествия, 20.04.2021
В Забайкалье ребёнок погиб, провалившись под лёд
В Чите возбудили дело ещё на одного студента-взяточника
В Чите возбудили дело ещё на одного студента-взяточника
Происшествия, 20.04.2021
Старшекурсник передал преподавателю сто тысяч рублей
В Бурятии виновник пожара ушёл спать
В Бурятии виновник пожара ушёл спать
Происшествия, 20.04.2021
Из-за мусора сгорел сруб бани
В Бурятии Селенга вышла из берегов и затопила дорогу
В Бурятии Селенга вышла из берегов и затопила дорогу
Происшествия, 20.04.2021
Из-за поднявшейся Селенги перекрыли автомобильное движение
В Бурятии обнаружили фальшивые судебные приказы
В Бурятии обнаружили фальшивые судебные приказы
Происшествия, 20.04.2021
Неизвестные пытались обманом взыскать деньги с бурятских предприятий

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^