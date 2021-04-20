Читинец на угнанной машине попал в ДТП

Иномарку он угнал, чтобы доехать до дома



Читинец заявил в полицию об угоне автомобиля «Тойота Кроун» со двора своего частного дома. В преступлении он заподозрил знакомого, с которым накануне случившегося распивал спиртное у себя дома. Утром мужчина обнаружил отсутствие гостя и пропажу иномарки.



Полицейские доставили ранее неоднократно судимого, в том числе за кражу и угон, 35-летнего жителя Читы в отдел. Там он дал признательные показания. Выяснилось, что машина мужчине понадобилась, чтобы доехать до дома. Однако по пути угонщик не справился с управлением и совершил ДТП. После, бросив иномарку, сбежал с места.



За угон возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Автомобиль изъят в технически неисправном состоянии, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

