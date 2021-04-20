Иномарку он угнал, чтобы доехать до дома
Читинец заявил в полицию об угоне автомобиля «Тойота Кроун» со двора своего частного дома. В преступлении он заподозрил знакомого, с которым накануне случившегося распивал спиртное у себя дома. Утром мужчина обнаружил отсутствие гостя и пропажу иномарки.
Полицейские доставили ранее неоднократно судимого, в том числе за кражу и угон, 35-летнего жителя Читы в отдел. Там он дал признательные показания. Выяснилось, что машина мужчине понадобилась, чтобы доехать до дома. Однако по пути угонщик не справился с управлением и совершил ДТП. После, бросив иномарку, сбежал с места.
За угон возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Автомобиль изъят в технически неисправном состоянии, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец на угнанной машине попал в ДТП
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Иномарку он угнал, чтобы доехать до дома
Сейчас мужчина отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима
Названа предварительная причина крупного пожара на проспекте Автомобилистов
Мальчика, упавшего в котлован, искала полиция
Семья из трёх человек осталась без крыши над головой
В республике произошли очередные пожары от загоревшейся травы
От укусов клещей покусали 50 жителей Бурятии
В Забайкалье ребёнок погиб, провалившись под лёд
Старшекурсник передал преподавателю сто тысяч рублей
Из-за мусора сгорел сруб бани
Парню грозит до 10 лет колонии
Из-за поднявшейся Селенги перекрыли автомобильное движение
Неизвестные пытались обманом взыскать деньги с бурятских предприятий
Медпомощь потребовалась ещё одному водителю
Снаряд обнаружили во время земляных работ