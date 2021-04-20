Семья из трёх человек осталась без крыши над головой
Вечером 19 апреля в селе Мостовка Прибайкальского района Бурятии сгорел частный жилой дом, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Из-за значительного удаления ближайшей пожарной части первой на место прибыла добровольная пожарная команда. К этому моменту горела кровля дома и надворные постройки.
Местные жители активно тушили возгорание подручным инвентарём, но всё осложняли плотная застройка и порывистый ветер. Была угроза перехода огня на соседние жилые дома.
Прибывшие пожарные присоединились к тушению пожара. Совместными усилиями не допущено распространение огня на соседние дома. Открытое горение было ликвидировано за полчаса, ликвидация последствий пожара продолжалась ещё около часа.
Огонь полностью уничтожил жилой и строящийся дома, частично повреждено зимовье.
Предположительно, пожар мог произойти по причине неправильной эксплуатации электролампы.
Жильцы (три человека) будут проживать у родственников.
В Бурятии дотла сгорел жилой дом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Семья из трёх человек осталась без крыши над головой
В республике произошли очередные пожары от загоревшейся травы
Мальчика, упавшего в котлован, искала полиция
От укусов клещей покусали 50 жителей Бурятии
В Забайкалье ребёнок погиб, провалившись под лёд
Старшекурсник передал преподавателю сто тысяч рублей
Из-за мусора сгорел сруб бани
Парню грозит до 10 лет колонии
Из-за поднявшейся Селенги перекрыли автомобильное движение
Неизвестные пытались обманом взыскать деньги с бурятских предприятий
Медпомощь потребовалась ещё одному водителю
Снаряд обнаружили во время земляных работ
Стало известно состояние детей, пострадавших в ДТП с воткнувшейся в дом машиной
Инцидент случился вечером
Ликвидировать огонь удалось лишь к вечеру. Фоторепортаж