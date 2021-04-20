В Бурятии дотла сгорел жилой дом

Семья из трёх человек осталась без крыши над головой



Вечером 19 апреля в селе Мостовка Прибайкальского района Бурятии сгорел частный жилой дом, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Из-за значительного удаления ближайшей пожарной части первой на место прибыла добровольная пожарная команда. К этому моменту горела кровля дома и надворные постройки.



Местные жители активно тушили возгорание подручным инвентарём, но всё осложняли плотная застройка и порывистый ветер. Была угроза перехода огня на соседние жилые дома.



Прибывшие пожарные присоединились к тушению пожара. Совместными усилиями не допущено распространение огня на соседние дома. Открытое горение было ликвидировано за полчаса, ликвидация последствий пожара продолжалась ещё около часа.



Огонь полностью уничтожил жилой и строящийся дома, частично повреждено зимовье.



Предположительно, пожар мог произойти по причине неправильной эксплуатации электролампы.



Жильцы (три человека) будут проживать у родственников.











