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В Бурятии дотла сгорел жилой дом

В Бурятии дотла сгорел жилой дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Семья из трёх человек осталась без крыши над головой

Вечером 19 апреля в селе Мостовка Прибайкальского района Бурятии сгорел частный жилой дом, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Из-за значительного удаления ближайшей пожарной части первой на место прибыла добровольная пожарная команда. К этому моменту горела кровля дома и надворные постройки.

Местные жители активно тушили возгорание подручным инвентарём, но всё осложняли плотная застройка и порывистый ветер. Была угроза перехода огня на соседние жилые дома.

Прибывшие пожарные присоединились к тушению пожара. Совместными усилиями не допущено распространение огня на соседние дома. Открытое горение было ликвидировано за полчаса, ликвидация последствий пожара продолжалась ещё около часа.

Огонь полностью уничтожил жилой и строящийся дома, частично повреждено зимовье.

Предположительно, пожар мог произойти по причине неправильной эксплуатации электролампы.

Жильцы (три человека) будут проживать у родственников.





пожар
 
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