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В Бурятии сгорели детские горки

В Бурятии сгорели детские горки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике произошли очередные пожары от загоревшейся травы

19 апреля в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии загорелась трава в промышленной зоне. Огонь перекинулся на пластиковые детские горки.

- На момент прибытия представителей пожарной части горела трава и находящиеся на временном хранении пластиковые детские горки. В результате пожара огнём уничтожены три горки, сгорела трава на площади 1000 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Всего 19 апреля в Бурятии зарегистрировано 27 загораний травы, в результате которых огнём уничтожено 12 га сухой растительности.

Вчера в селе Нурселение Иволгинского района пламя от горящей травы перекинулось на жилой дом.

Огонь повредил наружную стену и фронтон крыши дома, стену сарая, забор, также сгорело 100 кв.м. травы. Полного уничтожения жилого дома пожарные не допустили.

Также горела трава на большой площади на поле вблизи села Ильинка Прибайкальского района. Около 50 минут ушло на ликвидацию открытого горения и ещё полчаса на ликвидацию последствий загорания. В результате пожара сгорела трава на площади 3 Га.

На территории Бурятии действует особый противопожарный режим. На период его действия введен запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора. Ужесточаются административные санкции за нарушение требований правил противопожарного режима.



пожар
 
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