В Бурятии двухлетний малыш пострадал, упав в яму





На место происшествия прибыли инспектор ПДН Баирма Баторова и участковый Максим Плевин. Уже в течение нескольких минут малыш в результате обхода близлежащей территории был найден. Ребёнка с телесными повреждениями обнаружили в яме на территории строящейся неподалеку заправки. По всей вероятности, малыш упал в котлован.



Участковый спустился в яму и достал мальчика, после чего он был передан родителям для экстренной госпитализации в медучреждение.



- В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. Предварительно установлено, что малыш покинул ограду дома в результате недосмотра находившихся во дворе родителей и старшего брата, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





Двухлетний мальчик упал в яму в селе Сотниково Иволгинского района.Оказалось, что накануне, 19 апреля, около 17.30 в полицию поступило сообщение от жительницы села Сотниково о том, что около получаса назад вышел из ограды дома и потерялся её двухлетний сын. Собственные поиски результата не дали, и женщина обратилась в полицию.