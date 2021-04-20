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В Бурятии двухлетний малыш пострадал, упав в яму

В Бурятии двухлетний малыш пострадал, упав в яму
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мальчика, упавшего в котлован, искала полиция

Двухлетний мальчик упал в яму в селе Сотниково Иволгинского района.

Оказалось, что накануне, 19 апреля, около 17.30 в полицию поступило сообщение от жительницы села Сотниково о том, что около получаса назад вышел из ограды дома и потерялся её двухлетний сын. Собственные поиски результата не дали, и женщина обратилась в полицию.

На место происшествия прибыли инспектор ПДН Баирма Баторова и участковый Максим Плевин. Уже в течение нескольких минут малыш в результате обхода близлежащей территории был найден. Ребёнка с телесными повреждениями обнаружили в яме на территории строящейся неподалеку заправки. По всей вероятности, малыш упал в котлован.

Участковый спустился в яму и достал мальчика, после чего он был передан родителям для экстренной госпитализации в медучреждение.

- В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. Предварительно установлено, что малыш покинул ограду дома в результате недосмотра находившихся во дворе родителей и старшего брата, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

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