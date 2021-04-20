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В Чите возбудили дело ещё на одного студента-взяточника

В Чите возбудили дело ещё на одного студента-взяточника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Старшекурсник передал преподавателю сто тысяч рублей

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело о даче взятке. Его фигурантом стал ещё один студент шестого курса заочного отделения, который в числе пяти других учащихся в 2018 году передал деньги своему преподавателю.

По версии следствия, в марте 2018 года, студент через посредника, которым стал его однокурсник, передал 100 тысяч рублей старшему преподавателю вуза. Деньги предназначались за подготовку дипломной работы и составление положительного отзыва на неё, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Ранее следователи завершили расследование уголовных дел в отношении четырёх студентов-взяточников, а также самого преподавателя.


взятка
 
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