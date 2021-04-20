Из-за мусора сгорел сруб бани
Накануне вечером в Селенгинском районе Бурятии загорелся сруб бани. В результате пожара строение выгорело изнутри на всей площади, сообщает группа «Селенга-инфо. 24/7».
В группе уточняют, что собственник дома вечером сжигал мусор на открытой территории. Он не затушил огонь и ушёл спать. В результате под сруб залетела искра, и произошло возгорание.
Виновник пожара привлечён к административной ответственности. Его оштрафовали на две тысячи рублей, сообщает группа «Селенга-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района пожарный в свой выходной тушил пожар у соседа.
В Бурятии виновник пожара ушёл спать
Происшествия, Фото:
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