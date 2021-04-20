Собака нашла у братчанина мешок с наркотиками

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте

Парню грозит до 10 лет колонии



В Братске транспортные полицейские, расследуя кражу силового кабеля с территории вагонной ремонтной компании, приехали по месту жительства одного из подозреваемых. Подозреваемым оказался 22-летний ранее судимый местный житель.



С помощью служебно-розыскной собаки полицейские обследовали приусадебный участок. Там обнаружили мешок с 4,5 кг марихуаны.



Молодой человек пояснил, что коноплю он собрал на окрестных полях для личного употребления.



- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

