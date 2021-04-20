В Бурятии обнаружили фальшивые судебные приказы

Неизвестные пытались обманом взыскать деньги с бурятских предприятий



Судебные приставы выявили поддельные судебные приказы о взыскании задолженности с двух крупных предприятий Бурятии. Об этом сообщили сегодня в УФССП по Бурятии; названия предприятий, которых коснулись фальшивые документы, в пресс-службе ведомства не раскрывают, но уточняют, что это известные в республике фирмы.



Судебные приказы касались взыскания задолженности с данных предприятий на общую сумму свыше 946 тысяч рублей в пользу индивидуального предпринимателя из Москвы. Документы пришли приставам в марте.



- Судебные приставы-исполнители вынесли постановления о возбуждении исполнительных производств и направили их должникам. Однако поступили обращения от представителей должников, в которых они пояснили, что никаких финансовых обязательств перед взыскателем у них не имеется, - пояснили в УФССП.



Тогда судебные приставы направили запрос в Арбитражный суд Москвы. Так и было установлено, что судебные приказы, изготовленные с использованием реквизитов судьи, поддельные.



Собранные материалы сейчас направлены в правоохранительные органы для принятия правового решения.





