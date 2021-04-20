Неизвестные пытались обманом взыскать деньги с бурятских предприятий
Судебные приставы выявили поддельные судебные приказы о взыскании задолженности с двух крупных предприятий Бурятии. Об этом сообщили сегодня в УФССП по Бурятии; названия предприятий, которых коснулись фальшивые документы, в пресс-службе ведомства не раскрывают, но уточняют, что это известные в республике фирмы.
Судебные приказы касались взыскания задолженности с данных предприятий на общую сумму свыше 946 тысяч рублей в пользу индивидуального предпринимателя из Москвы. Документы пришли приставам в марте.
- Судебные приставы-исполнители вынесли постановления о возбуждении исполнительных производств и направили их должникам. Однако поступили обращения от представителей должников, в которых они пояснили, что никаких финансовых обязательств перед взыскателем у них не имеется, - пояснили в УФССП.
Тогда судебные приставы направили запрос в Арбитражный суд Москвы. Так и было установлено, что судебные приказы, изготовленные с использованием реквизитов судьи, поддельные.
Собранные материалы сейчас направлены в правоохранительные органы для принятия правового решения.
В Бурятии обнаружили фальшивые судебные приказы
Происшествия, Фото:
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