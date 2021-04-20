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В Иркутской области в тройном ДТП погиб водитель большегруза

В Иркутской области в тройном ДТП погиб водитель большегруза
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Медпомощь потребовалась ещё одному водителю

В Иркутской области произошло ДТП с участием двух большегрузов и грузо-пассажирского автомобиля. Они столкнулись сегодня утром на 1610 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в Зиминском районе.

В результате ДТП погиб водитель МАНа. Водитель КамАЗа обратился за медицинской помощью.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.






ДТП смерть
 
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