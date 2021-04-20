В Иркутской области в тройном ДТП погиб водитель большегруза

Медпомощь потребовалась ещё одному водителю
В Иркутской области произошло ДТП с участием двух большегрузов и грузо-пассажирского автомобиля. Они столкнулись сегодня утром на 1610 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в Зиминском районе.
В результате ДТП погиб водитель МАНа. Водитель КамАЗа обратился за медицинской помощью.
- В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.
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