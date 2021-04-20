В Бурятии водитель, влетевший в дом, не имеет прав





В результате ДТП пострадали три человека: сам 59-летний водитель, 11-летний пассажир автомобиля и трёхмесячный малыш, который спал в момент происшествия в доме.Сегодня стало известно, каково состояние пострадавших. Мужчина получил травмы различной степени тяжести. Мальчика и грудничка после осмотра медики отпустили домой, им назначено амбулаторное лечение.В УГИБДД по Бурятии сообщили, что у автомобилиста нет водительского удостоверения – срок его действия закончился.