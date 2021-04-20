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В Бурятии водитель, влетевший в дом, не имеет прав

В Бурятии водитель, влетевший в дом, не имеет прав
Происшествия, 
Стало известно состояние детей, пострадавших в ДТП с воткнувшейся в дом машиной

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне утром в жилой дом в пригородном селе Сужа Иволгинского района Бурятии влетел автомобиль «Тойота Королла». Иномарка протаранила стены дома и повисла в нём. Машину извлекали трактором.


В результате ДТП пострадали три человека: сам 59-летний водитель, 11-летний пассажир автомобиля и трёхмесячный малыш, который спал в момент происшествия в доме.

Сегодня стало известно, каково состояние пострадавших. Мужчина получил травмы различной степени тяжести. Мальчика и грудничка после осмотра медики отпустили домой, им назначено амбулаторное лечение.

В УГИБДД по Бурятии сообщили, что у автомобилиста нет водительского удостоверения – срок его действия закончился.
водители
 
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