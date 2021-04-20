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В Улан-Удэ из-за отключения света на колесе обозрения застряли люди

В Улан-Удэ из-за отключения света на колесе обозрения застряли люди
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
Инцидент случился вечером

Накануне, 19 апреля, в 20:05 произошло аварийное отключение электроэнергии в Октябрьском районе Улан-Удэ. Под отключение попали потребители ул. Краснофлотская, ул. Тобольская, ул. Ключевская, частично ул. Шумяцкого, Городская поликлиника №3 (ул. Тобольская, 155), школа № 18 (ул. Тобольская, 53), физико-математическая школа № 56 (ул. Краснофлотская, 46), детский сад № 86 «Оюна» (ул. Тобольская, 51), детсад № 91 «Строитель» (ул. Краснофлотская, 8а).

Также очевидцы сообщали, что во время инцидента без света остался парк развлечений, люди застряли на колесе обозрения и их снимали.

- Хотела снимать красивые истории с видом на город, но в итоге снимаю как нас пытаются спаси, - рассказала посетительница «Грин парка», которая как раз в момент отключения оказалась на вершине аттракциона.




По данным оперативной сводки, подключение потребителей проводили поэтапно.В 20:56 запитали городскую поликлинику № 3 по нормальной схеме. В 20:59 запитали потребителей ул. Краснофлотская, ул. Шумяцкого по нормальной схеме. В 21:04 запитали потребителей ул. Тобольская по нормальной схеме. В 21:54 запитали потребителей ул. Ключевская по резерву. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году в Иркутске люди также застряли на колесе обозрения из-за отключения электроэнергии. 
отключение света
 
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