Иркутский предприниматель обвиняется в контрабанде леса на 58 млн

Уголовное дело направлено в суд



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 56-летнего предпринимателя в контрабанде леса и хищении оружия.



По версии следствия, с октября 2017 года по март 2018 года обвиняемый незаконно экспортировал в страны Азии лесоматериалы, на которые отсутствовали документы, подтверждающие легальное происхождение указанного сырья.



Он заключил договоры с двумя зарубежными компаниями. Для перемещения леса через границу вносил в таможенные декларации недостоверные сведения о продавце и производителе экспортируемого товара.



Таким образом через таможню перемещено около 10 тысяч кубометров лесоматериалов на общую сумму 58 миллионов рублей.



- Незаконная деятельность предпринимателя пресечена сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Тайшетского ЛО МВД России на транспорте. Уголовное дело направлено в Чунский районный суд Иркутской области для рассмотрения по существ, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛО МВД на транспорте.







