Уголовное дело направлено в суд
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 56-летнего предпринимателя в контрабанде леса и хищении оружия.
По версии следствия, с октября 2017 года по март 2018 года обвиняемый незаконно экспортировал в страны Азии лесоматериалы, на которые отсутствовали документы, подтверждающие легальное происхождение указанного сырья.
Он заключил договоры с двумя зарубежными компаниями. Для перемещения леса через границу вносил в таможенные декларации недостоверные сведения о продавце и производителе экспортируемого товара.
Таким образом через таможню перемещено около 10 тысяч кубометров лесоматериалов на общую сумму 58 миллионов рублей.
- Незаконная деятельность предпринимателя пресечена сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Тайшетского ЛО МВД России на транспорте. Уголовное дело направлено в Чунский районный суд Иркутской области для рассмотрения по существ, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛО МВД на транспорте.
Иркутский предприниматель обвиняется в контрабанде леса на 58 млн
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