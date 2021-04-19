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В Иркутской области 15-летняя девочка на «Тойоте» устроила ДТП

В Иркутской области 15-летняя девочка на «Тойоте» устроила ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Устанавливается, каким образом у несовершеннолетней оказались ключи от машины

Сегодня около 7:30 в селе Баклаши Шелеховского района Иркутской области столкнулись автомобили «Тойота» и «Рено». За рулём «Тойоты» оказалась 15-летняя девочка.

В результате ДТП никто не пострадал.


- Сотрудники полиции проводят проверку по факту передачи управления транспортным средством несовершеннолетней девушке, не имеющей такого права, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.

Согласно законодательству, лица, передавшие управление несовершеннолетнему, не имеющему водительского удостоверения, подлежат привлечению к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Кроме этого, родители будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Также будет решаться вопрос о постановке девочки на профилактический учёт.


ДТП
 
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