На выходных опять «трясло» окрестности озера Хубсугул недалеко от границы с Бурятией
17 и 18 апреля в Монголии зарегистрировано два землетрясения магнитудой до 3,7. Толчки произошли в сомоне Ханх аймака Хувсгел.
По данным института астрономии и геофизики Монгольской академии наук первое землетрясение магнитудой 3,7 было зафиксировано в 17:04 в местности Хачим. Второе магнитудой 3,5 в этом районе зарегистрировано в 4:01 утра.
По информации администрации аймака, человеческих жертв и разрушений не зафиксировано, но местные жители почувствовали подземные толчки. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Напомним, что предыдущее землетрясение в районе озера Хубсугул произошло 16 апреля.
В Монголии снова зафиксированы землетрясения
Происшествия, Фото:
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