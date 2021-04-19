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В Монголии снова зафиксированы землетрясения

В Монголии снова зафиксированы землетрясения
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На выходных опять «трясло» окрестности озера Хубсугул недалеко от границы с Бурятией

17 и 18 апреля в Монголии зарегистрировано два землетрясения магнитудой до 3,7. Толчки произошли в сомоне Ханх аймака Хувсгел.

По данным института астрономии и геофизики Монгольской академии наук первое землетрясение магнитудой 3,7 было зафиксировано в 17:04 в местности Хачим. Второе магнитудой 3,5 в этом районе зарегистрировано в 4:01 утра.

По информации администрации аймака, человеческих жертв и разрушений не зафиксировано, но местные жители почувствовали подземные толчки. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Напомним, что предыдущее землетрясение в районе озера Хубсугул произошло 16 апреля.
Монголия землетрясение
 
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