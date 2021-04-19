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В Иркутской области назвали причину схода четырёх вагонов

В Иркутской области назвали причину схода четырёх вагонов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инцидент произошёл у станции Киренга

Около девяти часов утра 2 апреля на пути необщего пользования, примыкающего к железнодорожной станции Киренга в Иркутской области, произошёл сход четырёх вагонов. В результате схода грузовые вагоны были повреждены. Сегодня в Байкальской транспортной прокуратуре сообщили о результатах проведённой проверки.

- Сходу четырёх вагонов предшествовало несанкционированное движение 10 вагонов по причине самовольного передвижения мастером погрузочно-разгрузочных работ ООО «СТК Север-Строй» части тормозных башмаков в целях освобождения технологического автомобильного проезда. Кроме того, прокурорской проверкой установлено грубое нарушение приказа минтранса России № 344, выразившееся в неотражении в техническом заключении по факту данного схода обстоятельства в виде столкновения железнодорожного подвижного состава с легковым автомобилем на нерегулируемом железнодорожном переезде, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.

Руководителю юридического лица внесено представление. Оно рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечён один человек.

В отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрена ч.6 ст.11.1 КоАП РФ.



сход с рельсов Байкальская транспортная прокуратура
 
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