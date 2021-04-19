Инцидент произошёл у станции Киренга
Около девяти часов утра 2 апреля на пути необщего пользования, примыкающего к железнодорожной станции Киренга в Иркутской области, произошёл сход четырёх вагонов. В результате схода грузовые вагоны были повреждены. Сегодня в Байкальской транспортной прокуратуре сообщили о результатах проведённой проверки.
- Сходу четырёх вагонов предшествовало несанкционированное движение 10 вагонов по причине самовольного передвижения мастером погрузочно-разгрузочных работ ООО «СТК Север-Строй» части тормозных башмаков в целях освобождения технологического автомобильного проезда. Кроме того, прокурорской проверкой установлено грубое нарушение приказа минтранса России № 344, выразившееся в неотражении в техническом заключении по факту данного схода обстоятельства в виде столкновения железнодорожного подвижного состава с легковым автомобилем на нерегулируемом железнодорожном переезде, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.
Руководителю юридического лица внесено представление. Оно рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечён один человек.
В отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрена ч.6 ст.11.1 КоАП РФ.
В Иркутской области назвали причину схода четырёх вагонов
Происшествия, Фото:
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