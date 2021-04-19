Гостевой дом спасла сигнализация
Вчера, 18 апреля в селе Выдрино Кабанского района Бурятии загорелся гостевой дом, который сейчас пока не работает.
На момент прибытия пожарных внутри дома было задымление.
- Ввиду раннего обнаружения пожара (здание оборудовано охранно-пожарной сигнализацией), возгорание было оперативно ликвидировано. В результате пожара поврежден пол на первом этаже на площади 2 кв.м. и электрический кабель под ним, - сообщили в республиканском агентстве ГО иЧС.
Причиной произошедшего, вероятно, послужило короткое замыкание электрооборудования.
В Бурятии едва не сгорел гостевой дом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Инцидент произошёл у станции Киренга
Крупный пожар произошёл на проспекте Автомобилистов
Гостевой дом спасла сигнализация
Ребёнок не побоялся заступиться за своего дедушку перед пьяной компанией взрослых
В краже драгметаллов в Бурятии подозреваются вахтовики из Челябинска
Пожарный первым увидел, что горит соседский дом
Расхитителей отбойников заблокировали росгвардейцы
Число пострадавших в необычном ДТП выросло
Из-за пала травы в Бурятии горят дома и могилы
В Иркутской области будут судить группу из 14 «чёрных лесорубов»
Водитель микрогрузовика врезался в легковушку и в забор
Самолёт сел из-за плохого самочувствия пассажира
Потерпевший оказался изрезан с головы до ног
Заявление об исчезновении поступило только на днях
Для отвода глаз воровка попросила сигарету