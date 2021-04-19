В Бурятии едва не сгорел гостевой дом

Гостевой дом спасла сигнализация



Вчера, 18 апреля в селе Выдрино Кабанского района Бурятии загорелся гостевой дом, который сейчас пока не работает.



На момент прибытия пожарных внутри дома было задымление.



- Ввиду раннего обнаружения пожара (здание оборудовано охранно-пожарной сигнализацией), возгорание было оперативно ликвидировано. В результате пожара поврежден пол на первом этаже на площади 2 кв.м. и электрический кабель под ним, - сообщили в республиканском агентстве ГО иЧС.



Причиной произошедшего, вероятно, послужило короткое замыкание электрооборудования.

