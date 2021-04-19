В Бурятии шахтёры украли золотой концентрат на 3 млн

В краже драгметаллов в Бурятии подозреваются вахтовики из Челябинска
В Челябинске полицейские задержали трёх местных жителей по подозрению в краже и незаконном обороте драгоценных металлов.
Предварительно установлено, что мужчины работали в шахте по добыче драгметаллов в Бурятии. Оттуда они похитили золотосодержащий концентрат, стоимость которого оценивается на сумму более 3 млн рублей. В дальнейшем они планировали продать украденное в Челябинске, но по прибытию в столицу Южного Урала были задержаны полицейскими.
Возбуждены уголовные дела. Мужчины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности данных граждан, а также возможных соучастников их противозаконных деяний, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
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