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В Бурятии пожарный в свой выходной тушил дом соседа

В Бурятии пожарный в свой выходной тушил дом соседа
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожарный первым увидел, что горит соседский дом

Вчера в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района загорелась котельная, пристроенная к жилому дому.

Сообщил о пожаре сосед – сотрудник пожарно-спасательной части №8 Евгений Чистяков. Он находился дома в свободное от дежурства время. Также он принимал активное участие в тушении пожара.

- На момент прибытия пожарных горела котельная, была угроза перехода огня на жилой дом и пристроенный к нему гараж. Возгорание было ликвидировано, уничтожения жилого дома не допущено. В результате пожара огонь повредил котельную на площади 6 кв. м, также закопчен гараж, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Предположительной причиной пожара названо короткое замыкание электрооборудования.



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