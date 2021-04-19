В Бурятии пожарный в свой выходной тушил дом соседа

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Пожарный первым увидел, что горит соседский дом



Вчера в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района загорелась котельная, пристроенная к жилому дому.



Сообщил о пожаре сосед – сотрудник пожарно-спасательной части №8 Евгений Чистяков. Он находился дома в свободное от дежурства время. Также он принимал активное участие в тушении пожара.



- На момент прибытия пожарных горела котельная, была угроза перехода огня на жилой дом и пристроенный к нему гараж. Возгорание было ликвидировано, уничтожения жилого дома не допущено. В результате пожара огонь повредил котельную на площади 6 кв. м, также закопчен гараж, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Предположительной причиной пожара названо короткое замыкание электрооборудования.







