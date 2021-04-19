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В Бурятии пожарные и добровольцы восемь часов тушили огонь

В Бурятии пожарные и добровольцы восемь часов тушили огонь
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, республиканское агентство ГО и ЧС
Из-за пала травы в Бурятии горят дома и могилы

В Бурятии продолжаются ежедневные загорания травы, а площади, пройденные огнем, исчисляются десятками гектаров. Только за минувшие выходные в Бурятии произошло 40 загораний сухой растительности, в результате которых уничтожено 66, 2 га травы, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Так, крупное загорание травы произошло в субботу в 10 км от села Большая Кудара Кяхтинского района. С огнём боролись пожарные и добровольцы из числа местных жителей – всего 22 человека. Они работали больше восьми часов.

Огонь уничтожил 40 га сухой травы.

В этот же день в посёлке Селенгинск Кабанского района загорелась трава на кладбище. В результате этого пожара огонь повредил венки на оградках на 40 захоронениях.

18 апреля в посёлке при станции Татаурово Прибайкальского района огонь от травы перешёл на забор частного дома. На ликвидацию открытого горения потребовалось примерно 18 минут. Кто поджёг траву, пока не установлено.

Сегодня, 19 апреля, в селе Нурселение Иволгинского района местный житель едва не лишился дома из-за пала травы. Огонь с травы перекинулся на стену дома.

В результате оказались повреждены наружные конструкции жилого дома, забор, сгорела трава на участке. Уничтожения жилого дома пожарные не допустили. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.





Как сообщал «Байкал-Daily», 14 апреля в Заиграевском и Кижингинском районах Бурятии были обнаружены два лесных пожара. Причиной пожаров стали сельхозпалы – умышленные отжиги сухой травы.

12 апреля произошли пожары на большой площади в местности «Олени» Иволгинского района, а также вблизи села Ганзурино.

31 марта в селе Поселье местные жители жгли траву, а в итоге сожгли минивэн Mitsubishi Delica.
пожар
 
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