В Иркутской области будут судить группу из 14 «чёрных лесорубов»

63-летний житель Чунского района организовал группу «чёрных лесорубов» под видом легальной заготовки древесины. Двое его подельников формировали бригады из жителей ближайших населённых пунктов, снабжали их техникой, доставляли к местам, выбранным для незаконных рубок леса, обеспечивали вывоз нелегально заготовленной древесины.







В результате преступной деятельности лесному фонду причинён ущерб на сумму свыше пяти миллионов рублей. Орудовали «чёрные» лесорубы с февраля 2018 по сентябрь 2019 года

14 жителей Иркутской области в возрасте от 22 до 63 лет обвиняются в 10 эпизодах незаконной рубки леса.- Уголовное дело направлено в Чунский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.