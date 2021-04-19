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В Иркутской области будут судить группу из 14 «чёрных лесорубов»

В Иркутской области будут судить группу из 14 «чёрных лесорубов»
Происшествия, 
Преступники вырубили деревьев на пять млн рублей

14 жителей Иркутской области в возрасте от 22 до 63 лет обвиняются в 10 эпизодах незаконной рубки леса.

63-летний житель Чунского района организовал группу «чёрных лесорубов» под видом легальной заготовки древесины. Двое его подельников формировали бригады из жителей ближайших населённых пунктов, снабжали их техникой, доставляли к местам, выбранным для незаконных рубок леса, обеспечивали вывоз нелегально заготовленной древесины.

В результате преступной деятельности лесному фонду причинён ущерб на сумму свыше пяти миллионов рублей. Орудовали «чёрные» лесорубы с февраля 2018 по сентябрь 2019 года

- Уголовное дело направлено в Чунский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
черные лесорубы
 
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