Самолёт сел из-за плохого самочувствия пассажира
Самолёт авиакомпании S7 Airlines сообщением Москва - Благовещенск совершил экстренную посадку в Братске из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает «Интерфакс».
- Самолёт экстренно приземлился в Братске (Иркутская область), так как одному из пассажиров потребовалась помощь медиков. Сейчас экипаж продолжает полёт в направлении Благовещенска. О состоянии пассажира пока подробностей нет, - сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь минтранса области Надежда Елисеева.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне 18 апреля самолёт авиакомпании S7 рейса «Москва – Улан-Удэ» совершил незапланированную посадку в Новосибирске. Пассажирке на борту стало плохо. Спасли её министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по республике Зоя Занабадарова и врио руководителя межрайонного управления N99 Федерального медико-биологического агентства в городе Комсомольск-На-Амуре Алексей Афанасьев, летящие этим же рейсом.
Самолёт Москва – Благовещенск экстренно сел в Братске
Происшествия, Фото:
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