 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 апреля

18 апреля

Популярное

Самолёт Москва – Благовещенск экстренно сел в Братске

Самолёт Москва – Благовещенск экстренно сел в Братске
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Самолёт сел из-за плохого самочувствия пассажира

Самолёт авиакомпании S7 Airlines сообщением Москва - Благовещенск совершил экстренную посадку в Братске из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает «Интерфакс».

- Самолёт экстренно приземлился в Братске (Иркутская область), так как одному из пассажиров потребовалась помощь медиков. Сейчас экипаж продолжает полёт в направлении Благовещенска. О состоянии пассажира пока подробностей нет, - сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь минтранса области Надежда Елисеева.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне 18 апреля самолёт авиакомпании S7 рейса «Москва – Улан-Удэ» совершил незапланированную посадку в Новосибирске. Пассажирке на борту стало плохо. Спасли её министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по республике Зоя Занабадарова и врио руководителя межрайонного управления N99 Федерального медико-биологического агентства в городе Комсомольск-На-Амуре Алексей Афанасьев, летящие этим же рейсом.
самолеты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии изрезал собутыльника ножом и топором
Житель Бурятии изрезал собутыльника ножом и топором
Происшествия, 19.04.2021
Потерпевший оказался изрезан с головы до ног
Пропавшего жителя Бурятии в последний раз видели в августе
Пропавшего жителя Бурятии в последний раз видели в августе
Происшествия, 19.04.2021
Заявление об исчезновении поступило только на днях
Улан-удэнка обокрала незнакомку, обняв её
Улан-удэнка обокрала незнакомку, обняв её
Происшествия, 19.04.2021
Для отвода глаз воровка попросила сигарету
В Чите следователи проверят школу, где отравились ученики
В Чите следователи проверят школу, где отравились ученики
Происшествия, 19.04.2021
Информацию о массовом заболевании распространили в СМИ
В Бурятии извлекли застрявший в доме автомобиль
В Бурятии извлекли застрявший в доме автомобиль
Происшествия, 19.04.2021
Число пострадавших в необычном ДТП выросло
В Бурятии минобороны проиграло суд по делу о суициде солдата
В Бурятии минобороны проиграло суд по делу о суициде солдата
Происшествия, 19.04.2021
Иск минобороны был связан с компенсацией морального вреда
Улан-удэнец с ножами напал на бригаду медиков
Улан-удэнец с ножами напал на бригаду медиков
Происшествия, 19.04.2021
«Скорая» приехала по вызову к отцу нападавшего 
В Улан-Удэ водитель перевернувшейся машины сбежал после ДТП
В Улан-Удэ водитель перевернувшейся машины сбежал после ДТП
Происшествия, 18.04.2021
Авария произошла накануне ночью в центре города
В Улан-Удэ произошло ДТП на конечной остановке
В Улан-Удэ произошло ДТП на конечной остановке
Происшествия, 17.04.2021
В момент аварии рядом было много пассажиров
В Бурятии осуждён убийца 15-летнего подростка
В Бурятии осуждён убийца 15-летнего подростка
Происшествия, 17.04.2021
Тело подростка не могли найти больше года
В Улан-Удэ водитель потерял сознание и врезался в дерево
В Улан-Удэ водитель потерял сознание и врезался в дерево
Происшествия, 17.04.2021
У пострадавшего мужчины случились судороги

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^