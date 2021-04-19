Житель Бурятии изрезал собутыльника ножом и топором

Потерпевший оказался изрезан с головы до ног



Ночью 18 апреля в Кабанскую центральную районную больницу доставили 31-летнего жителя города Бабушкин. У него были многочисленные колото-резаные и рубленые раны головы, туловища, рук и ног. Убить мужчину пытался 41-летний собутыльник, сообщили в СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, вечером в субботу, 17 апреля в Бабушкине компания местных жителей распивала спиртное. Ночью пьяный мужчина из-за пустяка поссорился с собутыльником, с которым едва был знаком. Мужчина напал на него, нанеся множество ударов ножом и топором по голове и телу.



Нападавший успокоился только, когда раненый перестал двигаться. После этого атаковавший мужчина сам вызвал скорую.



Врачи в больнице извлекли из тела потерпевшего нож, оставленный в ране.



Сам обвиняемый скрыться не пытался, оставался на месте происшествия, где и был задержан.



Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей.





