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Житель Бурятии изрезал собутыльника ножом и топором

Житель Бурятии изрезал собутыльника ножом и топором
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Потерпевший оказался изрезан с головы до ног

Ночью 18 апреля в Кабанскую центральную районную больницу доставили 31-летнего жителя города Бабушкин. У него были многочисленные колото-резаные и рубленые раны головы, туловища, рук и ног. Убить мужчину пытался 41-летний собутыльник, сообщили в СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, вечером в субботу, 17 апреля в Бабушкине компания местных жителей распивала спиртное. Ночью пьяный мужчина из-за пустяка поссорился с собутыльником, с которым едва был знаком. Мужчина напал на него, нанеся множество ударов ножом и топором по голове и телу.

Нападавший успокоился только, когда раненый перестал двигаться. После этого атаковавший мужчина сам вызвал скорую.

Врачи в больнице извлекли из тела потерпевшего нож, оставленный в ране.

Сам обвиняемый скрыться не пытался, оставался на месте происшествия, где и был задержан.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей.


покушение на убийство
 
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