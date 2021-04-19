Улан-удэнка обокрала незнакомку, обняв её

Для отвода глаз воровка попросила сигарету



13 апреля в дежурную часть с заявлением о краже сотового телефона обратилась 39-летняя улан-удэнка.



Выходя из торговой точки, нетрезвая женщина встретила незнакомую девушку, которая попросила у неё сигарету. Получив её, незнакомка обняла женщину. В это время воровка кармана кофты стащила сотовый.



Полицейские нашли воровку. Ею оказалась 19-летняя ранее не судимая жительница Иволгинского района. Известно, что гаджетом она планировала пользоваться сама.



Телефон изъят и возвращён владелице.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.





