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Улан-удэнка обокрала незнакомку, обняв её

Улан-удэнка обокрала незнакомку, обняв её
Происшествия, 
Для отвода глаз воровка попросила сигарету

13 апреля в дежурную часть с заявлением о краже сотового телефона обратилась 39-летняя улан-удэнка.

Выходя из торговой точки, нетрезвая женщина встретила незнакомую девушку, которая попросила у неё сигарету. Получив её, незнакомка обняла женщину. В это время воровка кармана кофты стащила сотовый.

Полицейские нашли воровку. Ею оказалась 19-летняя ранее не судимая жительница Иволгинского района. Известно, что гаджетом она планировала пользоваться сама.

Телефон изъят и возвращён владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.


кража
 
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