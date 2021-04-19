В Чите следователи проверят школу, где отравились ученики

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Информацию о массовом заболевании распространили в СМИ



17 апреля в нескольких СМИ Забайкальского появилась информация о заболевании детей в читинской школе. По данному факту и.о. руководителя следственного управления СКР по Забайкальскому краю назначил доследственную проверку.



По данным СМИ, около 20 учеников трёх классов читинской школы № 2 заболели предположительно ротавирусной инфекцией.



- В ближайшее время следователи побывают в школе. Будут опрошены преподаватели и руководство школы, установлены заболевшие ученики, опрошены их родители. Также будут запрошены данные в медучреждениях о наличие и типе инфекционного заболевания, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



В ходе доследственной проверки следователи дадут оценку организации профилактических заболеваний, а также действиям или бездействию ответственных за обеспечению безопасности учащихся должностных лиц.





