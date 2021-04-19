Информацию о массовом заболевании распространили в СМИ
17 апреля в нескольких СМИ Забайкальского появилась информация о заболевании детей в читинской школе. По данному факту и.о. руководителя следственного управления СКР по Забайкальскому краю назначил доследственную проверку.
По данным СМИ, около 20 учеников трёх классов читинской школы № 2 заболели предположительно ротавирусной инфекцией.
- В ближайшее время следователи побывают в школе. Будут опрошены преподаватели и руководство школы, установлены заболевшие ученики, опрошены их родители. Также будут запрошены данные в медучреждениях о наличие и типе инфекционного заболевания, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
В ходе доследственной проверки следователи дадут оценку организации профилактических заболеваний, а также действиям или бездействию ответственных за обеспечению безопасности учащихся должностных лиц.
В Чите следователи проверят школу, где отравились ученики
Происшествия, Фото:
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