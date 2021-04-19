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Пьяный забайкалец с ножом ворвался в квартиру соседки и ранил её

Пьяный забайкалец с ножом ворвался в квартиру соседки и ранил её
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Нападавший пытался ограбить женщину

38-летний житель Сретенского района Забайкальского края, напавший на соседку в её квартире, признан виновным в разбое.

Преступление произошло в декабре 2020 года. Пьяный мужчина вооружился кухонным ножом, надел чёрную маску и ворвался квартиру в соседнем подъезде. Дверь оставил открытой ребёнок, вышедший выносить мусор.

В квартире мужчина напал на девушку, дважды ударил её ножом, после чего стал искать деньги и ценности.

Услышав звонок домофона, он убежал.

- Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 7 лет и 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Решение суда не вступило в законную силу.
разбой
 
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