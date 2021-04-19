Нападавший пытался ограбить женщину
38-летний житель Сретенского района Забайкальского края, напавший на соседку в её квартире, признан виновным в разбое.
Преступление произошло в декабре 2020 года. Пьяный мужчина вооружился кухонным ножом, надел чёрную маску и ворвался квартиру в соседнем подъезде. Дверь оставил открытой ребёнок, вышедший выносить мусор.
В квартире мужчина напал на девушку, дважды ударил её ножом, после чего стал искать деньги и ценности.
Услышав звонок домофона, он убежал.
- Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 7 лет и 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Решение суда не вступило в законную силу.
Пьяный забайкалец с ножом ворвался в квартиру соседки и ранил её
Происшествия, Фото:
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