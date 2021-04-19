В Иркутской области два человека утонули в автомобилях

Машину проверили на наличие других пассажиров. На сегодня подъём автомобиля не представляется возможным из-за хрупкого льда в месте провала.





В Шелеховском и Боханском районах Иркутской области при провалах автомобилей погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Вечером в воскресенье, 18 апреля, в районе посёлка Пионерск Шелеховского района Иркутской области 37-летний водитель автомобиля «Chevrolet Tahoe» съехал в реку Иркут. Внедорожник частично затонул в 15 метрах от берега.Пожарные, прибывшие на место, вместе с очевидцами по трёхколенной лестнице, доскам и брёвнам добрались до него.- Спасательные работы затрудняло то, что по ходу движения автомобиля лёд был поломан, представляло угрозу и сильное течение. К транспортному средству удалось приблизиться по импровизированному настилу. После того, как окно было разбито, мужчину эвакуировали на берег, где передали врачам скорой помощи. К сожалению, реанимационные мероприятия результата не дали, - сообщил начальник 6 пожарно-спасательной части Андрей Осипов.Сегодня, 19 апреля, ночью на акватории Братского водохранилища в трёх километрах от деревни Середкина Боханского района в 15 метрах от берега провалился под лёд автомобиль «Toyota Hilux». В нём находились четверо мужчин. Троим из них удалось покинуть тонущую машину. Погиб 37-летний мужчина.Для водолазных работ и подъёма тела на место отправилась группа водолазов.- Причиной произошедших трагедий стало игнорирование требований безопасности и нарушение правил, запрещающих выезд на лёд вне переправ. На водных объектах региона идёт процесс разрушения льда. Выезд и выход на него крайне опасны, а потому недопустимы, - прокомментировал начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Александр Козлов.