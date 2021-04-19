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Пожар на кладбище в Бурятии повредил могилы

Пожар на кладбище в Бурятии повредил могилы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Огонь тушили три человека

Накануне днём в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии загорелась трава на кладбище. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров, огнём повреждены на 40 захоронениях лакокрасочные покрытия, венки, оградки.

Причина пожара устанавливается. На ликвидацию пожара было задействовано три человека и одна единица техники, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе случились два пожара на кладбищах в Еравнинском и Кабанском районах. 

В преддверии наступления Родительского дня (11 мая) жителям республики напоминают, что сжигание сухой травы и мусора на территории кладбища запрещены.

пожар
 
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